الرائد يستوفي الشروط ويخالص شريفي

بريدة ـ محمد الحبيب | Wednesday, 25 January 2017 - 00:00 am

أكملت إدارة نادي الرائد مساء أمس الثلاثاء جميع الشروط المتعلقة بالتسجيل لدى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، حيث تم حل جميع القضايا المرفوعة ضد النادي في غرفة فض المنازعات وتقديم الحوالات البنكية.

ومن المنتظر أن تعلن لجنة الاحتراف إمكانية التسجيل للنادي في فترة الانتقالات الشتوية للموسم الرياضي الحالي، في حين وقع عبدالعزيز التويجري رئيس النادي مخالصة مالية مع الحارس محمد شريفي وتم تسليمه جميع مستحقاته المالية، مقدماً في الوقت ذاته شكره وتقديره للاعب على جهوده التي بذلها خلال الفترة الماضية.

وكانت إدارة الرائد تعاقدت مع شريفي مطلع الموسم الحالي ولكنه لم يقدم المستوى المأمول منه مما دفع إدارة النادي إلى التعاقد مع الحارس خالد شراحيلي في فترة الانتقالات الشتوية لتعزيز مركز الحراسة.

ميدانياً، أجرى الفريق تدريبه على الملعب الرئيس لمدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة بإشراف التونسي ناصيف البياوي مدرب الفريق الذي فضل إغلاقه أمام الجماهير ووسائل الإعلام بهدف تطبيق الجمل التكتيكية التي سيدلف بها المباراة. وتركزت التدريبات على الجوانب الفنية ككيفية بناء الهجمة من خط الدفاع واستغلال الركلات الثابتة والضغط على حامل الكرة والارتداد من الهجوم للدفاع والتعامل مع الكرات العرضية والساقطة.