أحمر القصيم جاهز للقمة

بريدة ـ الرياضية | Wednesday, 25 January 2017 - 00:00 am

أكد فارس العمري قائد فريق الرائد ومدير الكرة السابق أن فريقه سيكون جاهزاً بإذن الله غداً لمباراة التعاون من جميع النواحي وتحقيق فوز يرد به اعتباره من خسارة الدور الأول، التي يمكن لي القول إنها لم تكن مستحقة إطلاقاً وجاءت نتيجة ظروف صعبة منها الخروج المبكر لهداف الفريق إسماعيل بانجورا بداعي الإصابة.

وطالب العمري إدارة ناديه بأهمية التحضير النفسي والذهني للاعبين قبل المباراة، وقال: فنياً أتصور أننا جاهزون مع التطور المستمر لمستويات الفريق مع المدرب التونسي ناصيف البياوي، وهناك لاعبون جدد تم استقطابهم في الفترة الشتوية الحالية وهذه جهود يشكر عليها عبدالعزيز التويجري رئيس النادي، إذا ماعلمنا بالظروف المالية الصعبة والقاهرة التي تحيط بالنادي وتجميد حساباته البنكية.

وأضاف: المباراة ستلعب على جزئيات صغيرة وأكثر ما أخشاه على لاعبي الرائد ضعف التركيز خاصة في بداية المباراة، لذلك يجب أن يعلموا أنهم قادرون بحول الله على تحقيق الفوز واستعادة هيبة الرائد في ديربي القصيم.