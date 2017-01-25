بعد 55 عاما.. من يكسب المواجهة رقم 100؟

احمد الخلف | Wednesday, 25 January 2017 - 00:00 am

تتجه أنظار عشاق الكرة في منطقة القصيم غداً الخميس نحو ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة الذي يستضيف مواجهة الديربي بين الرائد وضيفه التعاون، في افتتاح الجولة الـ 16 من دوري جميل السعودي للمحترفين. وشهدت مواجهات الفريقين العديد من الذكريات طوال تاريخها منذ اللقاء الأول عام 1962م، وتحمل مباراة غدٍ الرقم 100 في تاريخ مواجهات الفريقين الذي امتد طوال 55 عاماً في مختلف المسابقات السعودية. والتقى الفريقان في 99 مناسبة سابقة، نجح الرائد في كسب 43 مباراة والتعاون في 29 بينما حضر التعادل في 27 مباراة.



مودي والأحمري

سجل الفريقان 233 هدفاً، كان نصيب الرائد 128 والتعاون 105 أهداف، ووضع مهاجم الرائد السابق مودي نجاي (سنغالي) نفسه أكثر اللاعبين تسجيلاً بخمسة أهداف، بجانب مهاجم التعاون السابق سعيد الأحمري الذي تمكن هو الآخر من تسجيل خمسة أهداف في الشباك الرائدية. ومن الرائد سجل صالح المبارك (رحمه الله) أربعة أهداف، ومثلها لمغنّم النجدي وأحمد غانم وفارس العمري. بينما يأتي محمد السلال بثلاثة أهداف، ويملك التعاوني السابق محمد الراشد أربعة أهداف في مرمى الرائد، مقابل ثلاثة لموسى البرجس وأحمد السكاكر.



1986 الأشهر

يضع المتابعون لمواجهات الفريقين اللقاء الذي جمع بينهما في موسم 1986 ضمن منافسات دوري أندية الدرجة الأولى السعودي والذي كسبه الرائد بنتيجة هدفين دون رد، من أشهر اللقاءات في تاريخ رياضة المنطقة عامة، وذلك كون انتصار أي منهما يصعد به تلقائياً إلـى الـــدوري الممتـاز باعتباره أول فريـــق من القصيــم، إضافة إلى أن التعاون كان يلعب بفرصة التعادل كي يتمكن من الصعود، عكس الرائد الذي كان يحتاج إلى الفوز ولا شيء غيره، ليتمكن من حسم اللقاء بنتيجة هدفين للا شيء جاءا عن طريق لاعب خط وسط الفريق صالح المبارك ـ رحمه الله ـ والمهاجم عبد الرحمن الراجح ليكون أول نادٍ من المنطقة يصعد إلى الدوري الممتاز.



الخماسيات تحضر

وضع التعاون بصمة واضحة في تاريخ المواجهات بتحقيقه نتائج كبيرة آخرها عام 2009 عندما سحق جاره 4ـ1 في المباراة التي جرت لحساب مسابقة كأس الأمير فيصل بن فهد لأندية الدرجتين الممتازة والأولى، لكن انتصار الرائد 5ـ1 في دوري منطقة القصيم عام 1965، هو الأعرض بين الفريقين، تماماً كحال النتيجة نفسها التي دكّ بها التعاونيون شباك الرائد في لقاء الدور الثاني من منافسات الدوري الممتاز عام 1995، وعاد الرائد لينتصر بالخمسة ولكن مقابل أربعة، في الدور الأول لكأس الاتحاد السعودي (كأس الأمير فيصل) حالياً، عام 2001، وإلى جانب رباعية التعاون في الرائد عام 2009، فاز الرائد 4ـ3، عام 2005 ضمن الدور الأول لمسابقة دوري أندية الدرجة الأولى.



الدوري للتعاون

خلال الدوري الممتاز بكافة مسمّياته، التقى الرائد والتعاون في 15 مناسبة، كسب الرائد ثلاثاً وانتصر التعاون في ست، وسيطر التعادل على ست مباريات، أربع منها سلبية، وواحدة بهدفين لكلا الفريقين، وواحدة بنتيجة 1ـ1، وشهد موسم 1995 أولى المواجهات بين الفريقين، كسبها التعاون 5ـ1 لحساب الدور الثاني، بعد أن تعادلا سلبياً في الدور الأول، ليتواجه الفريقان مرتين موسم 2010ـ2011، انتصر التعاون في الدور الأول 1ـ0، وتعادلا سلبياً في الدور الثاني، وجاء الرد الرائدي قاسياً موسم 2011ـ 2012، حيث انتصر الفريق الأحمر في الدورين وبنتيجة واحدة 2ـ0، ليحكم سيطرته على المواجهات المباشرة، ويعاود التفوّق موسم 2012ـ2013 في الدور الأول 1ـ0، ويرضخ الفريقان للتعادل الإيجابي 2ـ2 في الدور الثاني.

وفي موسم 2013ـ2014، كسب التعاون مواجهة الدور الأول 2ـ1، وتعادلا سلبياً في الدور الثاني، وفي موسم 2014ـ 2015 تعادلا سلبياً في الدور الأول ليعود التعاون ويفوز 2ـ0 في الدور الثاني، وفي الموسم الماضي 2015ـ2016 فاز التعاون 2ـ0 في الدو الأول، وتعادلا 1ـ1 في الدور الثاني، وفي الموسم الجاري 2016ـ2017 فاز التعاون 2ـ1 في الدور الأول.



الحمراء غائبة

حافظ لاعبو الفريقين على سجلات لقاءات الديربي خالياً من البطاقة الحمراء طيلة السنوات الماضية، وتعود البطاقة الحمراء الأخيرة في لقاء الفريقين ليوم الـ18 من مارس عام 2008، خلال اللقاء الذي انتهى رائدياً بهدف نظيف حمل إمضاء اللاعب فارس العمري، ضمن الجولة الـ18 من منافسات دوري الدرجة الأولى، ومنذ ذلك التاريخ لم تشهد اللقاءات العشرة التي جمعتهما حتى الموسم الماضي أي بطاقة حمراء، وبشكل عام، فإن أربعة تعاونيين تلقوا بطاقات حمراء طوال تاريخ الديربي، هم البرازيلي أندرسون وعبدالمجيد الطارقي وفهد السويلم وعبدالله الحربي، مقابل رائديين هما السوداني صابر عبدالجليل، ورسّام العتيبي.



الدور الأول رائدياً

يتفوق الرائد في اللقاءات التي تجمعه مع التعاون ضمن الدور الأول، لمسابقات دوري القصيم والأولى والممتاز منذ عام 1962م، وكسب الرائد 19 لقاءً من أصل 42، تاركاً للتعاون 16 مباراة، في حين سيطر التعادل على سبع مواجهات، والتقى الفريقان أربع مرات في الدور الأول لكأس الأمير فيصل، فاز الرائد في اثنتين، وكسب التعاون لقاءين، في حين انتصر الرائد في ثماني مباريات في دوري الأولى، وتفوّق التعاون في خمس، وتعادلا مرّتين، وفي مسابقة الدوري تواجها ثماني مرات، كانت البصمة رائدية مرتين، وأربع للتعاون، وتعادلا مرتين، وفي دوري منطقة القصيم، التقيا في 15 مناسبة، نصيب الرائد منها سبع، والتعاون خمس، والتعادل في ثلاث.



اكتساح رائدي

اكتسح الرائد إحصائية المباريات مع منافسه التعاون في المراحل الإقصائية، وبعد 16 مباراة جمعت الفريقين بنظام خروج المغلوب، فاز الرائد في 11، بينما فرح التعاونيون خمس مرات، وجمعت مسابقة كأس ولي العهد الفريقين 14 مرّة، كسب الرائد 10 مقابل أربع مباريات للتعاون، في حين التقيا مرتين بنظام خروج المغلوب في كأس الأمير فيصل، فاز الرائد في واحدة، والتعاون في الأُخرى.