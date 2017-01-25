السفير الهولندي يزور مشروع نادك في وادي الدواسر

الرياض ـ الرياضية | Wednesday, 25 January 2017 - 02:46 am

أشاد يوست رينتشيس السفير الهولندي لدى السعودية بمشروع الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" بوادي الدواسر وذلك خلال زيارته والوفد المرافق له للمشروع. وقد أعرب السفير عن إعجابه بما شاهده خلال الزيارة وما يحتويه المشروع من تقنيات حديثة وعالية الجودة تساعد في الاستثمار في المساحات الشاسعة للمشروع، موضحاً ما تلعبه الزراعة من أدوار هامة وبارزة في الاقتصاد الوطني فضلاً عن أن الزراعة ذات أهمية كبيرة في تحقيق التوازن البيئي الذي تحتاج إليه المجتمعات البشرية وكنتيجة طبيعية لأهمية الزراعة فإنها النشاط الاقتصادي الذي يشغل النصيب الأكبر من الأراضي المستغلة في جميع البلدان وهي بذلك تمثل القطاع الذي يعتمد عليه بشكل مباشر أو غير مباشر في دفع عجلة النمو في الدول ذات الموارد الزراعية الكبيرة.

من جهته، عبر العضو المنتدب والرئيـــس التنفيــذي للشركة المهندس عبدالعزيـــز بن محمد البابطين عن ترحيبه بزيارة السفير الهولندي للمشروع، مشيراً إلى أنها تدل على اهتمام المسؤولين الدبلوماسيين بالتعرف على أبرز ما توصلت له المملكة العربية السعودية في قطاعها الزراعي والإنتاج الغذائي والحيواني من تقدم وازدهار وبحث سبل تطوير العلاقات التجارية بين البلدين وتبادل الخبرات، مبيناً أن نادك باتت إحدى الشركات الوطنية الرائدة في المجال الزراعي الذي تسعى من خلاله للمساهمة الإيجابية في تطوير العديد من الصناعات، خاصة الصناعات الغذائية التي ترتكز على الزراعة كجزء من منظومة الإنتاج.

وأشاد البابطين بحجم التعاون وتبادل الخبرات بين الشركات الهولندية ونادك ولعل من أبرزها مشروع نظام الداكوم.