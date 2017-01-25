الاتحاد يبعد السميري عن المنتخب

الرياض ـ الرياضية | Wednesday, 25 January 2017 - 00:00 am

يغادر خالد السميري لاعب المنتخب السعودي للشباب وفريق الاتحاد الأول لكرة القدم إلى جدة عصر اليوم الأربعاء، معسكر الأخضر الشاب المقام حاليًا في مدينة أنطاليا التركية، حيث يلعب بطولة أنطاليا الدولية؛ وذلك للمشاركة مع فريقه الاتحاد في مباراته أمام الوحدة التي ستقام يوم السبت المقبل، ضمن منافسات دوري جميل للمحترفين.

وأوضحت إدارة المنتخب أن عودة اللاعب السميري جاء باتفاق مسبق بين الجهازين الفنيين في المنتخب الوطني للشباب وفريق الاتحاد الأول لكرة القدم؛ ليستفيد اللاعب من المشاركة في مباريات الفريق الأول.

وبحسب مصادر قريبة، أكدت أن سعد الشهري مدرب المنتخب السعودي للشباب طلب من سييرا مدرب فريق الاتحاد ضم اللاعب السميري، ووافق الأخير على أن يعود قبل مباراة الوحدة وهو ما تم، إذ تؤكد المصادر نفسها أن بطولة أنطاليا لا تقع ضمن أيام الـ"فيفا"، التي يسمح فيها بضم اللاعبين من الفريق الأول، وجاء ضم السميري بالتنسيق مع جهازه الفني في الفريق الأول؛ كونه تم تصعيده إلى الفريق الأول هذا الموسم.

رباعية خضراء

إلى ذلك، تمكن المنتخب الوطني للشباب من تحقيق فوز على منتخب أذربيجان بنتيجة أربعة أهداف من دون رد، في المباراة التي جرت أمس الثلاثاء والمدرجة ضمن بطولة أنطاليا الدولية لكرة القدم، التي تستضيفها مدينة أنطاليا التركية هذه الأيام.

وجاءت أهداف الأخضر الشاب بواسطة كل من منصور المولد وحسين سالم وعبد الكريم الجرادة وناصر العتيبي.

وسعى سعد الشهري مدرب المنتخب الوطني للشباب لإشراك العديد من اللاعبين في المباراة؛ للوقوف على مدى جاهزيتهم قبل خوض منافسات كأس العالم تحت 20 عامًا، التي ستقام في كوريا الجنوبية خلال شهر مايو المقبل. وكان المنتخب الوطني قد لعب مباراته الأولى في بطولة أنطاليا الدولية أمام منتخب أذربيجان وتغلب عليه بهدف من دون رد، قبل أن يتعادل في المباراة الثانية مع السودان 3ـ3.

من جهته، أشاد سعد الشهري مدرب المنتخب الوطني بمشاركة المنتخب في بطولة أنطاليا الدولية، مبينًا أن اللاعبين يحتاجون إلى خوض العديد من المباريات قبل المشاركة في مونديال العالم، لافتًا إلى أن مثل تلك المباريات والبطولات الودية يستفيد منها اللاعبون.