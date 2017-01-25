الشبابيون يردون على العويس: لا نتشرف بك

مجلس إدارة نادي الشباب | Wednesday, 25 January 2017 - 00:00 am

أصدرت إدارة نادي الشباب أمس الثلاثاء بيانا متأخراً، حول ملابسات قضية الحارس الدولي محمد العويس وكشفت من خلاله عن كثير من الأمور، وجاء فيه:

استكمالاً لما تم إيضاحه في بياننا الإعلامي الصادر يوم الجمعة الماضي، ونظراً لإيضاح مزيد من ملابسات موضوع اللاعب محمد العويس واختفائه وغيابه عن النادي، وتعطيل استفادة النادي منه كلاعب محترف في صفوفه، فإن مجلس إدارة نادي الشباب يرغب في إيضاح عدة أمور للجمهور الرياضي كافة، والجمهور الشبابي خاصة.

(1) أن نادي الشباب كان حريصًا على تجديد عقد اللاعب، وحاول مع اللاعب مرات كثيرة وعلى مدار عدة أشهر، وكان هناك قبول مبدئي منه لذلك، ولكن هذا الأمور اختلفت بشكل جذري منذ ما يزيد على ثلاثة أشهر، حيث أبدى اللاعب تعطيل كافة محاولات تجديد عقده بأسباب كثيرة واهية؛ ما شكل قناعة لدينا ولدى جميع العارفين بالأمر، أن اللاعب لا يرغب في التجديد، وأن له وجهة أخرى غير الشباب، وأنه على تفاهم سري مسبق مع أحد الأندية، ولكننا لزمنا الصمت لأننا لا نملك الدليل ولا نستطيع التحرك دون وقائع.

(2) فوجئنا بتغيير سلوك اللاعب بشكل جذري من ناحية الانضباط والاهتمام بأداء الواجبات وكثرة الغيابات والأعذار.

(3) بعد فراغ اللاعب من المعسكر التدريبي للمنتخب، اختفى اللاعب وانقطعت جميع السبل للوصول إليه حتى مع وكيل أعماله. وفي تاريخ 16ـ1ـ2017 تم إجراء لقاء مع رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي الأستاذ أحمد المرزوقي في برنامج صدى الملاعب، والذي أكد من خلاله أن اللاعب محمد العويس أهلاوي.

مرفق رابط اللقاء htts://shahid.mbc.net/ar/episode/221414 صدى – الملاعب – الموسم-2017-الحلقة-html.15)

وهو تأكيد على انتهاك لائحة الاحتراف واللوائح الدولية.

(4) في تاريخ 23ـ4ـ1438 وصلنا خطاب من الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم برقم (3210) يفيد بأن نادي الأهلي قد أرسل اتفاقية انتقال اللاعب محمد خليل إبراهيم العويس، موقعة من قبل مدير الاحتراف بنادي الشباب الأستاذ ماجد عبدالله المرزوقي، يطلب فيها إرسال التفويض الكتابي الموقع من قبل رئيس مجلس الإدارة لمدير الاحتراف، استناداً إلى المادة الثامنة (2ـ8) والتي تنص (أن يمثل النادي رئيس مجلس إدارته، أو نائب الرئيس، أو الأمين العام، ويحق لرئيس النادي تفويض بعض اختصاصاته كتابيًّا إلى مدير الاحتراف، فيما يتعلق بشؤون الاحتراف، وقد تم الرد بأن إدارة النادي لم تفوض الأستاذ ماجد المرزوقي بإبرام أي اتفاقية بخصوص انتقال اللاعب محمد خليل العويس للنادي الأهلي.

(5) في تاريخ 23ـ4ـ1438 وصلنا خطاب من الأستاذ أحمد حسين بامعوضة بنادي الأهلي، يفيد بأنه قد تم تحويل مبلغ انتقال اللاعب محمد العويس للنادي الأهلي بناء على الاتفاقية الموقعة مع مسؤول الاحتراف، وقد تم الرد بعدم وجود أي اتفاقية تعاقد رسمية بين الناديين حول انتقال اللاعب.

(مرفق خطاب نادي الأهلي وخطاب الرد لنادي الشباب)، وتم تحويل المبلغ إلى مصدره صباح يوم الأحد وقبل صدور قرار لجنة الاحتراف.

(6) في 24ـ4ـ1438 صدر قرار لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين رقم (3) وتاريخ 24ـ4ـ1438 ببطلان اتفاقية انتقال اللاعب محمد العويس من نادي الشباب لنادي الأهلي، رفض العقد المبرم بين نادي الأهلي واللاعب محمد العويس والذي يبدأ بتاريخ 18ـ1ـ2017 وحتى 17ـ1ـ2022م.

(7) حيث تبين من قرار لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين رقم (3) وتاريخ 24ـ4ـ1438 وجود عقد احتراف بين نادي الأهلي واللاعب محمد خليل العويس لمدة (5 سنوات) يبدأ من تاريخ 18ـ1ـ2107 وحتى 17ـ1ـ2022 دون العمل بما تقتضيه المادة (15ـ8) وتستند إلى ذلك أن نادي الأهلي أجرى بالفعل مفاوضات مع اللاعب حول (مدة العقد، وقيمة العقد)، قبل تاريخ بداية العقد دون التوصل مع نادي الشباب بصفة رسمية أو الحصول على موافقة كتابية لبدء التفاوض بموجب المادة (15ـ8) كما هو مذكور أعلاه، وكذلك مخالفة المادة (12ـ8) لإجراء التفاوض مع اللاعب دون تزويد اللجنة بصورة خطاب البدء بالتفاوض الحاص، خلال فترة التفاوض التي استغرقت قبل توقيع العقد بتاريخ 18ـ1ـ2017 ويستند أيضًا إلى أن نادي الأهلي وقع عقدًا احترافيًّا مع اللاعب بتاريخ 18ـ1ـ2017م.

وقد ثبت لدينا يقينًا بأن اللاعب قد تعرض للإغراء والتحريض والتأثير من قبل نادي الأهلي، وتم ارتكاب مخالفات جسيمة وعلى رأسها التوقيع مع لاعب محترف أثناء الفترة المحرمة ولا يزال عقده ساريًا مع نادي الشباب، وهذا انتهاك صارخ للائحة الاحتراف واللوائح الدولية ولجميع أنظمة كرة القدم.

وأنه من المؤسف أنه قد تم تسجيل سيارة جديدة فاخرة بنتلي/ كونتينتال اللون أزرق بتاريخ 24ـ1ـ1438 رقم الهيكل 53602 موديل 2016 لوحة رقم ح ي و 7059 باسم اللاعب محمد العويس. مع العلم بأن راتب اللاعب الشهري بالنادي لاعب كرة قدم محترف هو خمسة عشر ألف ريال لا غير (15000) ونتحفظ عن نشر اسم صاحب هذه الهدية الجزلة التي غيرت موازين اللاعب وعدلت مساره مخالفة لكل أعراف كرة القدم وأنظمته ولوائحه، كما يتحفظ نادي الشباب على أدلة ووقائع إضافية، يكشفها في الوقت المناسب ولدى الجهات المختصة بالاتحاد السعودي.

كما نشير إلى حجة منسوبي النادي الأهلي بوجود رسائل نصية أو واتس أب عن موافقة إدارة النادي لانتقال اللاعب، فإننا نؤكد أن هذا الأمر قد انحرف عن مساره ولم تكن هذه الرسائل في مكانها ولا زمانها، وعلى الرغم من معرفتنا التامة بعدم أهمية هذه الرسائل كمستند نظامي وقانوني، إلا أننا نؤكد أن بحوزتنا كمًّا هائلًا من الرسائل والمحادثات بالواتس أب مع منسوبي النادي الأهلي، تثبت عكس ما تم تسريبه منهم، وعلى ضلوعهم في إخفاء اللاعب ومحاولة فرض الأمر الواقع علينا.

ولكننا في نادي الشباب ننأى بأنفسنا ونربأ إلى أن ننزل إلى مستوى كشف هذه المحادثات الخاصة، ونرجو أن لا نضطر إلى ذلك.

أن ما قام به نادي أهلي جدة وبعض منسوبيه من التأثير على لاعبنا محمد العويس وإغرائه ومخالفة جميع الأنظمة والقوانين الرياضية بتقديم الهدايا والهبات إلى لاعب محترف بنادٍ منافس، ومن ثم التوقيع معه رغم أن ارتباطه لا يزال ساري المدة، بما يخالف كل الأنظمة وعدم انتظار المدة النظامية لبدء التفاوض وهي الستة أشهر الأخيرة من عقده ومخالفة أنظمة الاحتراف بشكل سافر وفاضح وإخفائه وقطع جميع وسائل الاتصال مع ناديه أو وكيل أعماله؛ لكي يتم فرض الأمر الواقع ويتم التوقيع معه مرة أخرى عند دخوله فترة الستة أشهر الأخيرة بعقد هو مخالفة غير مسبوقة، يجب أن يقف الجميع صدها لحماية رياضتنا من العبث والفساد.

وحيث إن نادي الشباب لم يعد يهمه اللاعب ولا يتشرف بمثله أن يمثل نادينا بعد أن فعل ما فعله وباع نفسه ومهنته، وحيث إنه قد حسم أمره بالتوقيع للأهلي لأنه رتب وخطط واتفق منذ عدة أشهر على هذا الأمور.

فإننا نرغب أن يعي المجتمع الرياضي أن قضيتنا هي معاقبة من اعتدى على حقوقنا وعلى القانون والنظام الرياضي، وعلى من ارتكب سابقة خطيرة في التاريخ الرياضي السعودي بإخفاء لاعب محترف عن ناديه والتوقيع رغم سريان عقده مع ناديه، ثم استمرار إخفائه حتى يدخل الفترة الحرة ومن ثم يتم التوقيع معه بعقد آخر، وذلك بتطبيق أقصى العقوبات الرياضية على النادي الأهلي وعلى منسوبيه الذين شاركوا بهذا العمل، وعلى اللاعب الذي لم يؤد ما عليه من عمل وأمانة وقام بارتكاب مخالفات جسيمة ولا يمكن أن تصدر من لاعب محترف وقام باستقبال عطايا وهبات من خارج منسوبي ناديه ومن منسوبي نادٍ منافس وقيامه بتوقيع عقد احتراف مع نادٍ أثناء الفترة المحرمة للتعاقد والتفاوض، وأن قضيتنا حاليًا هي إثبات الفترة المحرمة للتعاقد والتفاوض، وأن قضيتنا حاليًا هي إثبات الضرر الجسيم الذي وقع علينا بخسارة عقد لاعب دولي تم استقطابه منذ صغره والصرف عليه وتدريبه وتنشئته، حتى أصبح يشار له بالبنان وأصبح لاعبًا دوليًّا ثم تنتهك حقوقنا ويتم الالتفاف عليها، لكننا سنحصل عليها بحول الله وقوته.

على ما تقدم فقد تم تقديم شكوى إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم ضد النادي الأهلي وضد اللاعب محمد العويس. ونهيب بالاتحاد السعودي لكرة القدم بتطبيق النظام والقانون الرياضي والعدالة المنشودة للجميع، وهذا أمل كل الرياضيين الذين أهمتهم وأحزنتهم هذه التصرفات غير المسبوقة بالتاريخ الرياضي السعودي، ونطالب الاتحاد السعودي بإشراك الجهة المختصة بالدولة للوصول إلى الحقيقة الكاملة.. والله الموفق.