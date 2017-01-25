أخضر اليد يتعطل في برست قبل العودة

الرياض ـ فهد البطاح | Wednesday, 25 January 2017 - 00:00 am

عادت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة اليد إلى الرياض، بعد انتهاء مشاركتها في مونديال فرنسا 2017م أمس الثلاثاء.. واحتل الأخضر المركز الـ20 في التصنيف العالمي لكرة اليد.

وغادر المنتخب أمس صباحا مدينة بريست الفرنسية متجها إلى مطار باريس، وبعد تأخر رحلته لثلاث ساعات وقع المنتخب في حرج التأخر عن رحلة باريس الرياض التي تقلع في الساعة الحادية عشرة والثلث، من جانبه، علق رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد تركي الخليوي بقوله: "مدير محطة الخطوط السعودية في باريس إبراهيم الرفاعي قام بدورٍ فعال في استقبال بعثة المنتخب وإدخالهم لرحلة باريس الرياض قبل إقلاعها بدقيقتين، في إجراء لا يتم إلا من مسؤول استشعر مسؤوليته تجاه أبناء ومنتخب بلاده، وفق تصرف يحسب له وللخطوط السعودية التي استقطبت أمثال هؤلاء الإداريين الرائعين. وأقلعت الطائرة في وقتها ووصلت الساعة السابعة والنصف إلى الرياض، وبعدها بساعتين انتقلوا إلى الطائرة التي أقلتهم إلى الدمام مكان إقامتهم".