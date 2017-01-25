أمم أفريقيا 2017: العاجي كالو يعلن اعتزاله اللعب دوليا

اوييم - أ ف ب | Wednesday, 25 January 2017 - 14:37 pm

أعلن مهاجم ساحل العاج سالومون كالو اعتزاله اللعب دوليا، في اعقاب فقدان منتخب بلاده لقب كأس الامم الافريقية في كرة القدم، بخسارتها امام المغرب الثلاثاء صفر-1 في الجولة الاخيرة من منافسات المجموعة الثالثة.





وقال كالو عمري (31 عاما) :"خضت كأس الأمم الأفريقية للمرة السادسة، تأهلت الى النهائي وأحرزت لقب آخر"، في اشارة الى احرازه مع منتخب بلاده لقب نسخة 2015 في غينيا الإستوائية.





اضاف :"هذه المرة لم تسر الامور على ما يرام" في اشارة الى الخسارة أمام المغرب في البطولة المقامة في الغابون حتى الخامس من فبراير، والتي أدت إلى اقصاء حامل اللقب، وتأهل المغرب والكونغو الديموقراطية الى الدور ربع النهائي.





وتابع في تصريحات صحافية بعد المباراة مع المغرب :"ثمة لاعبون شبان مثل فرانك كيسي وويلفريد زاها، واعتقد انهم مستقبل كرة القدم العاجية، واتمنى لهم التوفيق".





وبدأ كالو، لاعب نادي هيرتا برلين الالماني، مسيرته الدولية في العام 2007، وخاض مع منتخب بلاده 89 مباراة دولية. وسبق لكالو ان دافع عن ألوان ناديي تشلسي الانكليزي وليل الفرنسي.





وفقدت ساحل العاج لقبها الافريقي بحلولها ثالثة في مجموعتها برصيد نقطتين فقط، بعدما تعادلت مع توغو 1-1، ومع الكونغو الديموقراطية 2-2، قبل الخسارة مع المغرب في مباراة الثلاثاء.