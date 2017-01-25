الأهلي يعلن التوقيع مع العويس رسمياً بعد دخوله الفترة الحرة

الرياض - الرياضية | Wednesday, 25 January 2017 - 15:07 pm

وقعت إدارة النادي الأهلي اليوم مع محمد العويس لاعب المنتخب السعودي عقداً احترافياً يمتد حتى عام 2022م، وذلك بعد دخوله الفترة الحرة من عقده والتي تتيح لأي نادي التفاوض والتوقيع معه واستكمال كافة الإجراءات النظامية في هذا الخصوص.



وقد شكر اللاعب محمد العويس إدارة ورجالات النادي الأهلي على سهولة وسرعة المفاوضات مبدياً أن رغبته الشخصية حسمت خيار الانتقال للأهلي إذ يرى أنه المكان والبيئة الأمثل لتحقيق طموحاته كما جاء في نص بيان المركز الإعلامي للنادي الأهلي.



من جهته بارك أحمد المرزوقي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي هذه الصفقة التي تبني جسوراً للمستقبل، وتمنى كل التوفيق للاعب مع زملاءه اللاعبين.



هذا وقدم المرزوقي خالص شكره للأمير خالد بن عبدالله رمز الأهلي على دعمه الكامل لإدارته بشكل عام ولتدعيم هذه الصفقة بشكل خاص، مؤكداً أن هذا ماعهده الأهلاويون من الأمير خالد بن عبدالله طيلة تاريخه الرياضي.