الاحتراف تعلن: الهلال سابع الأندية التي يمكنها التسجيل

الرياض - الرياضية | Wednesday, 25 January 2017 - 14:53 pm

أعلنت لجنة الاحتراف التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي" تويتر" بأن نادي الهلال قدم الحوالات البنكية ولا يوجد عليه قرارات من الغرفة وبذلك يستطيع تسجيل لاعبين جدد.



وكان من جانبه الحساب الرسمي لنادي الهلال قد أعلن اليوم أن إدارة الهلال أنهت هذا اليوم كافة المتطلبات المالية لتسجيل اللاعبين في فترة الانتقالات الشتوية الحالية موضحاً الحساب الرسمي لنادي الهلال أن الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس الإدارة قد تكفل بدفع جميع تلك المستحقات المالية.



هذا والتحق الهلال بأندية دوري جميلالتي سبق للجنة الاحتراف الإعلان عن استيفائها لشروط التسجيل في فترة الانتقالات الحالية وهي :الأهلي والاتفاق والقادسية والفيصلي والتعاون والرائد وأخيراً الهلال.