بالاك يثني على تعامل كونتي مع وضع كوستا

رويترز | Wednesday, 25 January 2017 - 15:53 pm

أثنى مايكل بالاك لاعب تشيلسي السابق على طريقة تعامل انطونيو كونتي مدرب متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مع لاعبه دييجو كوستا بعدما ذكرت وسائل اعلام أنه حاول الرحيل للدوري الصيني في صفقة ضخمة.





وغاب كوستا - هداف الفريق هذا الموسم - مؤخراً عن تشكيلة تشيلسي بسبب آلام في الظهر في ظل تكهنات وسائل اعلام بشأن مشاجرة مع أفراد الجهاز الفني وانتقال محتمل للمهاجم إلى فريق تيانجين كوانجيان.





ورغم ذلك رد كوستا (28 عاما) على المشككين بعدما هز الشباك في عودته في الفوز 2-صفر على هال سيتي يوم الأحد الماضي.





وأبلغ الألماني بالاك - الذي أمضى أربع سنوات في تشيلسي - وسائل اعلام بريطانية :"بصرامة.. استبعده (كونتي) من التشكيلة.. وهو موقف يمكن تفهمه.. سواء كان السبب الام في الظهر أو لا.. هذا لا يهم".





وقال :"ولكن رد فعل كوستا كان جيدا أيضا، تعامل كل منهما مع الاخر بأعلى درجات المهنية" .