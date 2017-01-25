واتفورد يضم المهاجم زاراتي من فيورنتينا

لندن - رويترز | Wednesday, 25 January 2017 - 19:28 pm

أعلن واتفورد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تعاقده مع المهاجم ماورو زاراتي لمدة عامين ونصف العام من فيورنتينا الإيطالي اليوم الأربعاء.





ورغم عدم إعلان التفاصيل المالية للصفقة إلا أن تقارير إعلامية ذكرت أن واتفورد دفع 2.3 مليون جنيه إسترليني (2.89 مليون دولار) لإغراء زاراتي بالعودة لإنجلترا.





وقال النادي في بيان: "يسعدنا الإعلان عن ضم المهاجم الأرجنتيني ماورو زاراتي بعقد دائم".





وواتفورد رابع فريق بدوري الأضواء الإنجليزي يلعب له زاراتي حيث سبق له الانضمام لأندية وست هام يونايتد وكوينز بارك رينجرز وبرمنجهام سيتي.





ويأمل والتر ماتساري مدرب واتفورد أن يضيف زاراتي القوة التي يحتاجها فريقه الذي يتصدر لاعب الوسط ايتيين كابو والمهاجم تروي ديني قائمة هدافيه ولكل منهما خمسة أهداف فقط بالدوري هذا الموسم.

وزاراتي ثاني اللاعبين المنضمين لواتفورد هذا الشهر عقب توم كليفرلي المعار من ايفرتون.





وسيلتقي واتفورد - صاحب المركز 14 بالدوري - مع ميلوول يوم الأحد المقبل في كأس الاتحاد الإنجليزي قبل اللعب على أرض أرسنال ثاني ترتيب الدوري بعدها بيومين.