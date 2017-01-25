الاحتراف تمنح الباطن الضوء الأخضر

حفر الباطن - الرياضية | Wednesday, 25 January 2017 - 20:04 pm

أعلنت لجنة الاحتراف التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي" تويتر" بأن نادي الباطن قدم الحوالات البنكية ولا يوجد عليه قرارات من الغرفة وبذلك يستطيع تسجيل لاعبين جدد.



هذا والتحق الباطن بأندية دوري جميل التي سبق للجنة الاحتراف الإعلان عن استيفائها لشروط التسجيل في فترة الانتقالات الحالية وهي:الأهلي والاتفاق والقادسية والفيصلي والتعاون والرائد الهلال وحالياً الباطن.



وعلى الصعيد الميداني أجرى الفريق الأول لكرة القدم تدريبه الرئيس تحضيراً لمواجهة الخليج بعد غد الجمعة، وكان التدريب قد اشتمل على تدريبات تكتيكية متنوعة أعقبها مناورة رئيسية طبق من خلالها خالد القروني مدرب الفريق النهج الذي سينتهجه في المباراة.