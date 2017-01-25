المرزوقي للشبابيين: تنازلوا عن حارسنا

الرياض - الرياضية | Wednesday, 25 January 2017 - 20:42 pm

بارك أحمد المرزوقي رئيس النادي الأهلي لأنصار فريقه بعد التعاقد مع الحارس الدولي محمد العويس، والقادم من نادي الشباب، في الصفقة التي كانت حديث الشارع الرياضي في الأسبوعين الماضية، قبل أن يظهر في تصريح إذاعي يتحدث فيه عن المفاوضات وعن قرار لجنة الاحتراف التي بدورها اعتبرت عقد اللاعب مع النادي الأهلي باطلاً.



وعلق المرزوقي عن قرار لجنة الاحتراف قائلاً: "قرار لجنة الاحتراف هو قرار لجنة، وليس قرار عبدالله البرقان وحده، ونحتفظ بحقنا كاملاً في التقدم بشكوى ضد الشباب".

وأضاف: "كان هناك تواصل بيني وبين رئيس الشباب قبل التوقيع مع العويس عن طريق عضو مجلس الإدارة وليد معاذ، وكان الاتفاق مع إدارة الشباب التنازل عن الـ6 أشهر المتبقية في عقد العويس، مقابل تنازلنا عن باقي قيمة عقد مغربي، وعندما رفضت لجنة الاحتراف الاعتراف باتفاقيتنا مع الشباب انتظرنا حتى دخول اللاعب للفترة الحرة للتوقيع معه".



وعن بيانات نادي الشباب الموجهة للنادي الأهلي واللاعب قال المرزوقي: "نحن غير ملزمين بالرد على بيانات نادي الشباب، وتهمة التفاوض مع العويس في معسكر المنتخب غير صحيحة جملة وتفصيلا، طرقنا أبواب نادي الشباب بالطرق الرسمية، ولم نتفاوض مع العويس إلا بعد الحصول على اتفاقية من نادي الشباب موقعة ومختومة، وفوجئنا بإنكارهم للاتفاقية التي وقعناها معهم، ولن أخوض في الاتهامات التي صدرت بحق النادي الأهلي من أشقاؤنا في الشباب، نحن لا نزال نحتفظ بكل الاحترام للشباب ورموزه، وتعاملنا معهم بكل احترافية وحسب لوائح الاتحاد السعودي".



وعن الفترة المتبقية بعقد اللاعب مع نادي الشباب قال: "نتمنى من إدارة الشباب التنازل عن الـ6 أشهر المتبقية في عقد العويس، حسب ما كان التفاوض قبل التوقيع مع اللاعب"



وعن تأثير هذا الموضوع على اللاعب والنادي الأهلي في مباراتهم القادمة أمام الشباب أكد المرزوقي: "رغبة محمد العويس بالانتقال للنادي الأهلي هي من سهلت مهمتنا في التفاوض معه، ومايحدث خارج الملعب لن يؤثر على مباراتنا القادمة مع الشباب".