مدرب الخليج: أمام الباطن سنبحث عن تأكيد الصحوة

سيهات - الرياضية | Wednesday, 25 January 2017 - 20:12 pm

أكد التونسي جلال قادري المدير الفني لفريق الخليج الأول لكرة القدم، على أهمية مواجهة فريق الباطن كونها مع فريق منافس على البقاء في دوري جميل، مشيراً بأن تساوي الفريقين برصيد 13 نقطة يؤكد مدى صعوبة المباراة، والتي سيسعى فريقه للظفر بالنقاط الثلاث لتوسيع الفارق النقطي وتأكيد مرحلة الصحوة في القسم الثاني من الدوري.



جاء حديث قادري عن مواجهة الخليج مع الباطن ضمن منافسات الجولة الـ16 لدوري جميل السعودي للمحترفين حيث قال: "مباراة صعبة على الفريقين، والأكثر تركيزاً في اللقاء سيتمكن من تحقيق نقاط المباراة".



وأضاف: "لقد استعدينا جيداً للقسم الثاني من دوري جميل من خلال معسكر قطر بأكاديمية أسباير، والتي تخللها وديتين مع الفتح 1/1 وشنغهاي الصيني 2/2 ".



وأشاد قادري بالروح المعنوية العالية التي يعيشها فريقه بعد التعادل الثمين والإيجابي الذي حققه الفريق أمام الاتحاد 1/1 إلى جانب مباراة الكأس والتي حققنا خلالها فوزاً عريضاً على العين 1/8.