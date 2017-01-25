الجابر يفاجئ الأهلاويين في الجوهرة

الرياض - الرياضية | Wednesday, 25 January 2017 - 20:46 pm

أجرى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب عبدالوهاب جعفر، اليوم الأربعاء عملية جراحية "الفتاق"، في أحد المراكز الطبية المتخصصة بمدينة ميونخ الألمانية.



وعلى الصيعد الميداني، أدى الفريق الشبابي عصر اليوم الحصة التدريبية الرئيسة للفريق على على ملعب الأمير خالد بن سلطان، وذلك تأهباً لمواجهة الأهلي الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ16 من دوري جميل السعودي للمحترفين.



انطلقت التدريبات بتمارين إحماء وتسخين ولياقية بإشراف نيكولاس روجر مدرب اللياقة، عقب ذلك أخضع الجابر اللاعبين لتطبيق الجمل الفنية الخاصة باللقاء في منتصف الملعب، ألحقها بتقسيمة تكتيكية ركز من خلالها المدرب على تطبيق النهج التكتيكي للقاء، فضلاً عن اختياره للتشكيل الأساسي للقاء، ليختتم المران بتمارين إطالة وتفكيك عضلات.



ويجهز الجابر مفاجأة للأهلاويين، عندما يدخل اللقاء بتشكيل ونهج مختلف سيخوض به المواجهة أمام حامل اللقب النادي الأهلي.



من جهة أخرى تقرر مغادرة فريق الشباب مساء يوم غدٍ الخميس إلى مدينة جدة استعداداً للقاء.