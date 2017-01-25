بايرن ميونيخ يهزم الرجاء البيضاوي في بطولة الكأس الدولية

الدوحة - الرياضية | Wednesday, 25 January 2017 - 21:11 pm

في مباراة تحديد المركزين الحادي والثاني عشر، تمكن فريق بايرن ميونيخ من تجاوز منافسه الرجاء البيضاوي وحقق الفريق الألماني الفوز 5-1 على نظيره المغربي ليحتل المركز 11 في البطولة.



سيطر لاعبو البايرن على مجريات الشوط الأول تماماً، ولم تسنح للاعبي الرجاء البيضاوي أي فرصة حقيقية للتسجيل، وبدأ مسلسل الأهداف منذ الدقيقة الأولى، حيث سجل المهاجم بروجون مالوكو أسرع هدف في البطولة حتى الآن، وذلك عندما تسلم كرة عرضية من اللاعب السريع فرانك إيفينا وأركنها الشباك عند الدقيقة الأولى، وبعدها بثلاث دقائق، خطف مالوكو نفسه الكرة من الدفاع المغربي، وراوغ الحارس قبل أن يسدد في الشباك الخالية.



واستمر البايرن مسيطراً، وتمكن عند الدقيقة 26 من إحراز هدفه الثالث إثر كرة مرفوعة من مالوكو، نجم الشوط الأول، وارتقى إليها فرانك إيفينا وسددها برأسه قوية داخل مرمى الرجاء البيضاوي، وأثخن البايرن جراح الرجاء عند الدقيقة 34، وذلك إثر كرة ساقطة ركلتها العديد من الأرجل قبل أن يتمكن مارسيل زيلا من إيداعها الشباك.





وتحرك لاعبو الرجاء في الدقائق الأخيرة، دون فعالية، لينتهي الشوط الأول بتقدم البايرن بأربعة أهداف نظيفة.



ونزل الفريق المغربي أكثر تصميماً في الشوط الثاني، وحاول لاعبوه أن يحصلوا على الأقل على هدف الشرف، لكن فريق بايرن ميونيخ وقف سداً منيعاً أمام هجمات الرجاء، وذلك حتى الدقيقة 56، عندما وصلت تمريرة بينية إلى إلياس هلال قلب هجوم الرجاء الذي أسكنها شباك الفريق البافاري، وعند الدقيقة 64، سجل مالوكو برأسه إثر كرة مرفوعة، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي وجود خطأ.



وأنقذ الحارس أيمن مبصر مرماه من هدف محقق عند الدقيقة 71، وذلك عندما مرر توبياس هاومر كرة ذكية لمالوكو وهو أمام المرمى مباشرة، فارتمى عليها، وحرم البافاريين من التسجيل، وعند الدقيقة 74، مرر أونتوزانس الكرة إلى مارسيل زيلا وهو في وضعية ممتازة للتسجيل، إلا أنه سدد خارج خشبات المرمى الثلاث، وعوض كاراتاش هذه الفرصة بعد دقيقة واحدة، وذلك عندما تسلم الكرة من بوديتش داخل منطقة الجزاء، فلم يجد صعوبة في إيداعها المرمى.



وحاول الرجاء التسجيل، وسمحت لإدريس نزيل فرصة عند الدقيقة 86، إلا أن الحارس كونيج صدّ كرته الصاروخية ببراعة، لتنتهي المباراة بفوز البايرن بخمسة أهداف لهدف.