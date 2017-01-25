بارك أحمد المرزوقي رئيس النادي الأهلي لأنصار فريقه بعد التعاقد مع الحارس الدولي محمد العويس، والقادم من نادي الشباب، في الصفقة التي كانت حديث الشارع الرياضي في الأسبوعين الماضية، قبل أن يظهر في تصريح إذاعي يتحدث فيه عن ا