التعاون يطلب الأجنبي أمام الرائد
الرياض - الرياضية | Wednesday, 25 January 2017 - 21:29 pm
خاطبت إدارة نادي التعاون الأمانة العامة بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم تطلب من خلاله تكليف طاقم تحكيم أجنبي لمباراتهم مع الرائد في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الثلاثاء الموافق 7 فبراير.
وأكدت إدارة نادي التعاون في بيانها اليوم الأربعاء أنها حولت المبلغ المالي إلى الأمانة العامة لاتحاد كرة القدم السعودي.
يذكر بأن التعاون أول نادي يستفيد من قرار الاتحاد الجديد بأحقية طلب الحكم الأجنبي في مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين.