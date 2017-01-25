مصر تهزم غانا مجدداً.. وتضرب موعداً مع المغرب

| Wednesday, 25 January 2017 - 23:56 pm

جدد منتخب مصر انتصاره على نظيره الغاني في أقل من ثلاثة أشهر بالفوز عليه 1-0 اليوم الأربعاء، ليتصدر المجموعة الرابعة في ختام الدور الأول لكأس الأمم الافريقية لكرة القدم المقامة في الجابون .

ووضع المهاجم محمد صلاح مصر في المقدمة من ركلة حرة بعد 11 دقيقة ليكرر هدفه الذي جاء في الفوز 2-0 على غانا بالإسكندرية في نوفمبر الماضي في تصفيات كأس العالم المقررة في روسيا العام المقبل.

وتصدرت مصر المجموعة بسبع نقاط متفوقة بنقطة واحدة على غانا ثانية الترتيب وجاءت مالي ثالثة بنقطتين تليها أوغندا بنقطة واحدة بعد تعادلهما 1-1 اليوم.

وستلتقي مصر مع المغرب في دور الـ8 يوم الأحد المقبل فيما تواجه غانا منتخب الكونجو الديمقراطية أول المجموعة الثالثة في اليوم ذاته.