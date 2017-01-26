260 جوادا تعلن انطلاق مهرجان سلطان العالمي

الرياض ـ حواس العايد | Thursday, 26 January 2017 - 00:00 am

انطلق أمس مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي في نسخته الرابعة، وذلك بمزرعة الخالدية (غرب الرياض) ويستمر ثلاثة أيام بمشاركة 260 جواداً تمثل 15 دولة تتنافس في فئات مسابقة عروض الجمال للخيل العربية الأصيلة المهرات والأمهار والأفراس والفحول .

من جانبه، أوضح الأمير فهد بن خالد بن سلطان المشرف العام وعضو اللجنة العليا المشرفة على مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي، أهمية استضافة المملكة لمثل هذه التظاهرة العالمية، مبينا أن المهرجان يعد من أكبر بطولات جمال الخيل العربية التي تقام على مستوى العالم .

وقال: " إن مهرجان الأمير سلطان العالمي للجواد العربي يحمل أعلى تصنيف من منظمة الايكاهو (تايتل شو)، ونحن نفخر بأن المملكة هي الدولة العربية الوحيدة التي تنظم هذا المهرجان الذي يحظى بدعم القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ، وبمتابعة واهتمام الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان العالمي .

وأكد أن المهرجان يتطور في كل عام، مما يعكس الاهتمام المتزايد من قبل الملاك على المشاركة في هذه التظاهرة العالمية، مشيراً إلى أن اللجنة المنظمة للبطولة وفّرت كل السبل من أجل إنجاح المهرجان، والاستعدادات بدأت منذ انتهاء النسخة الثالثة .

وأضاف : " ولكي نواكب تطلعات الأمير خالد بن سلطان الذي، وجّهنا بضرورة تذليل كل الصعوبات، من أجل إبراز المهرجان الذي يحمل اسماً عزيزاً على قلوبنا جميعاً صاحب السمو الملكي والدي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ـ يرحمه الله ـ ، الذي قدم الكثير للخيل العربية الأصيلة".