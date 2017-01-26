الأربعاء المقبل.. خادم الحرمين يرعى الجنادرية 31

الرياض ـ حواس العايد | Thursday, 26 January 2017 - 00:00 am

يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ يحفظه الله ـ الأربعاء المقبل، الرابع من شهر جمادى الأولى حفل افتتاح المهرجان الوطني الحادي والثلاثين للتراث والثقافة الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني والذي يتخلله سباق الهجن السنوي الكبير.

صرح بذلك عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري نائب وزير الحرس الوطني نائب رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة خلال المؤتمر الصحفي الذي رعاه نيابة عن الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة في وزارة الحرس الوطني بالرياض يوم امس الأربعاء، حيث سلط فيه الضوء على أبرز نشاطات وبرامج المهرجان، وبحضور السفير نصر حمدي سفير جمهورية مصر العربية .

وأكد التويجري أن رعاية خادم الحرمين الشريفين للمهرجان وأنشطته والذي يحظى منذ انطلاقته بدعمه ورعايته وحرصه على تطوره، وأنه مع المغفور له بإذن الله خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مؤمنين برسالة المهرجان الوطنية في تعميق هويتنا الحضارية وتواصل الأجيال مع تراثهم وثقافتهم وتقاليدهم وعقيدتهم السمحة ومبادئ الإسلام الخالدة.

ونوه بالدور الذي يقوم به الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة في الإشراف المباشر والمتابعة على لجان المهرجان ووضع سياسته واستراتيجيته التراثية والثقافية والتنظيمية وتذليل

كافة العقبات والصعوبات لكي يحقق المهرجان تطلعات كل محب وعاشق لتراث وثقافة هذا الوطن.

ورحب نائب وزير الحرس الوطني بسفير جمهورية مصر العربية الشقيقة، وبالحضور، ومتطلعا إلى أن تكون مشاركة جمهورية مصر العربية الشقيقة ـ ضيف شرف المهرجان لهذا العام ـ مشاركة فاعلة سواء كان في جناحهم الذي سيقام على أرض المهرجان أو الحوارات الثقافية التي ستجرى بين عدد من المثقفين السعوديين والمصريين وكذلك المثقفين من كل دول العالم الذين يشاركون في الفعالية الثقافية .

ونوه التويجري بالشراكة العميقة والحقيقية بين المهرجان والإعلام لكون المهرجان في حد ذاته رسالة إعلامية مثل ما هو رسالة ثقافية وفكرية.

وهنأ التويجري كلا من الدكتور أحمد محمد علي والدكتور عبدالرحمن الشبيلي والأستاذة صفيه بنت سعيد بن زقر الشخصيات المكرمة لهذ العام ومنحهم وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى، وذلك تقديرا لريادتهم وجهودهم كل في مجاله وما أسدوه لوطنهم من جهد وإبداع.

من جانبه أعرب السفير ناصر حمدي سفير جمهورية مصر العربية عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ يحفظه الله ـ وولي عهده الأمين وولي ولي العهد ووزير الحرس الوطني على استضافة جمهورية مصر العربية ضيف شرف للمهرجان بدورته الـ (31).

وأوضح السفير المصري أن جناح مصر في قرية الجنادرية والذي تبلغ مساحته حوالي 2500 متر مربع .. تم تقسيمها إلى 20 جناحا يضم العديد من المعارض والأجنحة، وأضاف السفير المصري أن هناك مشاركة بمجموعة من الكتب من إصدارات العديد من الهيئات الحكومية ، كما ستشارك بعدد 88 عملا فنيا تابعا لقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة ، وأشار السفير إلى أن هناك العديد من العروض الفنية التي ستقدم على المسرح المخصص للجناح المصري.

عقب ذلك دشن نائب وزير الحرس الوطني نائب رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة التويجري تطبيق الجنادرية لخدمة زوار المهرجان وذلك بتسهيل وصولهم إلى الأجنحة والمواقع التي يرغبون بها، إضافة الى عرض كافة الخدمات والمرافق والفعاليات المقامة من خلال التطبيق، وكذلك عرض جميع فعاليات البرنامج الثقافي وأماكن وأوقات انعقادها.