عبداللـه بن مساعد يرعى ورشة ديون الأندية

الرياض ـ الرياضية | Thursday, 26 January 2017 - 00:00 am

تنعـقد اليوم الخـمـيس ورشة عمل حول ديون الأندية والإفلاس والحـوكـمة في مـديـنــة الرياض، بحـضـور الأمير عبـدالـلـه بن مساعـد بن عبدالعزيز رئـيس الهـيـئـة العـامة للريـاضـة رئيس اللجنة الأولمبـية العـربية السعودية، ومـمـثـلين عن الاتحاد السعودي لكرة القـدم ورابـطة دوري الـمحـتـرفين واللجنــــة الأولمبيــــة السعودية والمكتــب الموحـــــد للمحاســبـة (المكلـــــف بإعــــــداد ومتابعـــــة التقاريـــــر الماليــــــة السنويـــــة للأنديــــة)، بالإضافـــة إلى وكالـــة الرياضــــة وشـــــؤون الأندية بنود وتفاصيل المسودة الأولية للحوكمة .

يـذكر أن ورشتـي الـعـمل السابقتين شهدتـا استعـراضاً لتـجارب دولية تـنـوعت بين إنجلترا وإسبانـيـا وإيطـالـيا وتركيا، إلى جانب طرح أبرز الحـلول المـقـتـرحـة ووضع التصورات المنـاسبـة لمعـالجـة جميع الإشكالات التي تواجهها الأندية مع تزايد مديونياتها، فيما تم الاطلاع على الجوانب القانـونية والإجراءات المناسبـة للخطوات التصحـيـحـية في تطـويق مديونيات الأندية والتزاماتها .