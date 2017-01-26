رابطة ملاك الخيل تنظم سباق القدرة

الباحة ـ واس | Thursday, 26 January 2017 - 00:00 am

تنظم رابطة ملاك الخيل بمنطقة الباحة الأربعاء المقبل سباق القدرة والتحمل بمحافظة المخواة .

وأوضحت الرابطة أن السباق الذي يعد الأول في تاريخ المنطقة ، يمتد لمدة ثلاثة أيام يتم فيه ضيافة للفرسان، ودورة تدريبية تعريفية لرياضة القدرة والتحمل يقدمها رئيس لجنة القدرة والتحمل بالاتحاد السعودي للفروسية علي بن يحيى الزهراني، بالإضافة إلى سباق مسافة 20 كيلو متر ، حيث سيتم في نهاية السباق تتويج الفائزين، وتكريم أعضاء الهيكل الإداري السابق للرابطة .