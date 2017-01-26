إيفرا ينضم لمرسيليا قادما من يوفنتوس

مرسيليا - رويترز | Thursday, 26 January 2017 - 13:11 pm

أكد نادي أولمبيك مرسيليا المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم أنه تعاقد مع المدافع الفرنسي الدولي باتريس إيفرا لاعب يوفنتوس بطل ايطاليا.



وارتبط إيفرا بعقد مدته 18 شهرا مع النادي الفرنسي.



وكان إيفرا انضم ليوفنتوس قادما من مانشستر يونايتد الانجليزي في 2014 وشارك أساسيا مع النادي في ثلاث مباريات في الدوري الايطالي خلال الموسم الحالي.



وقال مرسيليا الذي يحتل المركز السابع بين فرق دوري فرنسا في بيان إن إيفرا (35 عاما) سيحضر مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق من اليوم الخميس لتأكيد إتمام الصفقة.