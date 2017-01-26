إيقاف دروبني حارس فيردر بريمن ثلاث مباريات
فرانكفورت - د ب أ | Thursday, 26 January 2017 - 14:22 pm
أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الخميس عن معاقبة ياروسلاف دروبني حارس مرمى فيردر بريمن بالإيقاف ثلاث مباريات بعد طرده أمام بوروسيا دورتموند.
وتعمد التشيكي دروبني عرقلة ماركو ريوس وهو في طريقه لتسجيل هدف لصالح دورتموند.
وبجانب الإيقاف تعرض دروبني لغرامة مالية قيمتها عشرة الاف يورو (10 الاف و700 دولار).
وتقبل دروبني وفيردر بريمن عقوبة الإيقاف مما يعني غيابه عن الفريق أمام بايرن ميونيخ واوجسبورج وبوروسيا مونشنجلادباخ.