أعلن واتفورد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تعاقده مع المهاجم ماورو زاراتي لمدة عامين ونصف العام من فيورنتينا الإيطالي اليوم الأربعاء.ورغم عدم إعلان التفاصيل المالية للصفقة إلا أن تقارير إعلامية ذكرت أن و