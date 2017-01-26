جرانت يشيد بانتفاضة النجوم السوداء والإصابة تهدد مشاركة جيان بدور الثمانية

بور جونتي - د ب أ | Thursday, 26 January 2017 - 14:36 pm

أكد المدرب أفرام جرانت المدير الفني للمنتخب الغاني لكرة القدم اقتناعه بالأداء الذي قدمه الفريق في المباراة أمام المنتخب المصري رغم الهزيمة صفر / 1 مشيرا إلى أن الفريق تحلى بالروح المعنوية وقدم أداء راقيا في الشوط الثاني من المباراة.





وخسر المنتخب الغاني (النجوم السوداء) أمام نظيره المصري (أحفاد الفراعنة) صفر / 1 مساء أمس الأربعاء في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة بالدور الأول للبطولة ليتراجع الفريق إلى المركز الثاني في المجموعة برصيد ست نقاط وبفارق نقطة واحدة خلف نظيره المصري الذي تصدر المجموعة.





وقال جرانت ، الذي خسر مع المنتخب الغاني أمام الفراعنة أيضا قبل شهور قليلة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 ، إن منح الراحة لعدد من اللاعبين الأساسيين لم يؤثر على مستوى الفريق حيث قدم النجوم السوداء أداء قويا في الشوط الثاني وتحلوا بالروح المعنوية العالية.





وأبدى جرانت سعادته بقدرة فريقه على امتصاص صدمة الهدف المبكر والاستمرار في البحث عن هدف التعادل حتى اللحظة الأخيرة من المباراة وهو ما يؤكد القدرات الذهنية العالية للاعبين.





واعترف جرانت بأن مباراة فريقه أمام منتخب الكونغو الديمقراطية في دور الثمانية ستكون في غاية الصعوبة ولكن الفريق حضر إلى الجابون من أجل الفوز بكأس البطولة وسيسعى لاجتياز العقبة الكونغولية في طريقه نحو منصة التتويج.





ولم يخف جرانت قلقه من إصابة مهاجمه الخطير أسامواه جيان الذي تعرض للإصابة أعلى الفخذ خلال مباراة المنتخب المصري وخرج في وسط المباراة.





ويجري جيان أشعة على موضع الإصابة اليوم لمعرفة حجمها والوقت الذي تستغرقه عملية العلاج وما إذا كان سيلحق بمباراة دور الثمانية يوم الأحد المقبل.