راموس مهاجم دورتموند ينتقل للدوري الصيني

برلين - (د ب أ) | Thursday, 26 January 2017 - 14:32 pm

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم اليوم الخميس عن رحيل مهاجمه الكولومبي أدريان راموس إلى فريق شونجكينج دانجداي ليفان الصيني.



وسينتقل راموس 31/ عاما/ إلى صفوف غرناطة الأسباني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم ثم يبدأ رحلته في الدوري الصيني بداية من الموسم المقبل.



وقال مايكل زورك مدير الكرة في دورتموند "أدريان راموس تلقى عرضا سخيا من الصين العام الماضي".



وأضاف "عندما جاء الينا مجددا خلال الشتاء للإعراب عن رغبته في الرحيل عن النادي والانتقال إلى الصين، قررنا الموافقة على رغبته".

ولم يتم الكشف عن قيمة صفقة انتقال أدريان راموس إلى فريق شونجكينج الصيني. وتعاقد دورتموند في وقت سابق هذا الاسبوع مع السويدي الكسندر ايساك مقابل نحو عشرة ملايين يورو.



وانضم راموس إلى دورتموند في 2014 قادما من هيرتا برلين وشارك في 52 مباراة بالبوندسليجا وسجل 13 هدفا.