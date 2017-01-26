ريال مدريد يركز على مواجهة سوسيداد في الدوري الإسباني بعد الخروج من الكأس

مدريد - د ب أ | Thursday, 26 January 2017 - 14:47 pm

يتطلع فريق ريال مدريد لتجاوز أحزانه بعد الخروج من دور الثمانية لكأس ملك أسبانيا والتركيز على المواجهة التي تجمعه بضيفه ريال سوسيداد يوم الأحد المقبل في المرحلة العشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.





وخرج النادي الملكي من دور الثمانية لكأس ملك أسبانيا بعد تعادله مع مضيفه سيلتا فيجو 2/2 في مباراة الإياب مساء الأربعاء ليتفوق سيلتا فيجو 3/4 في مجموع لقاءي الذهاب والإياب، لتنتهي بذلك آمال الفريق في حصد الثلاثية.





ويسعى ريال مدريد متصدر الدوري الأسباني إلى التتويج بلقب الليجا للمرة الأولى منذ 2012، رغم أنه بحلول موعد مباراته أمام سوسيداد قد يجد نفسه في المركز الثالث في جدول الترتيب.





وبإمكان برشلونة أن يتجاوز ريال مدريد واشبيلية صاحب المركز الثاني إذا فاز على مضيفه ريال بيتيس ظهر الأحد، وبعدها سيكون بإمكان إشبيلية أن يصعد إلى الصدارة عندما يلاقي مضيفه اسبانيول يوم الأحد أيضا. وقال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد :"لدينا بطولتين متبقيتين، سنقاتل حتى النهاية للفوز بهما".





وأضاف :"علينا أن نفكر في الليجا ودوري الأبطال، خسارة الكأس باتت جزء من الماضي ولدينا مباراة مهمة يوم الأحد في مسابقة أخرى".





ويعاني زيدان في سبيل تجاوز أزمة الإصابات التي تلاحق الفريق في الوقت الراهن، حيث يغيب عنه مارسيلو وداني كارفاخال بجانب لوكا مودريتش وجاريث بيل.





الخروج المبكر من مسابقة الكأس ربما يكون له شق إيجابي بالنسبة للريال خاصة وأن الفريق في ظل الغيابات العديدة لم يكن يستطيع مجاراة برشلونة أو أتلتيكو مدريد في المربع الذهبي للبطولة.





وقد يفتقد سوسيداد جهود ديفيد كونشا وايمانول اجيريتشي وكارلوس مارتينيز وماركيل بيرجارا بسبب الإصابة.





ويرى زيدان أن سلسلة النتائج السلبية الأخيرة التي جاءت بعد تحطيم الريال الرقم القياسي لعدد المباريات التي خاضها دون هزيمة والتي وصلت إلى 40 مباراة متتالية، لا تتعارض مع كون فريقه يؤدي بشكل جيد.





ومن جانبه يعاني برشلونة من عدة إصابات في صفوفه حيث سيفتقد جهود اندريس انييستا وسيرجيو بوسكيتش أمام بيتيس، مما ينذر بأزمة في وسط الملعب الكاتالوني.





ومن المرجح أن يدفع لويس إنريكي مدرب برشلونة بأندري جوميز في مركز لاعب الوسط الارتكاز، كما قد يلجا المدرب إلى إيفان راكيتيتش الذي يجيد القيام بهذا الدور.





وفاز برشلونة في أربع مباريات متتالية، وإذا فاز في المباراة الخامسة فإنها ستكون أفضل مسيرة للفريق هذا الموسم.





وتنطلق المرحلة العشرين من الدوري الأسباني غدا الجمعة بمباراة اوساسونا مع ملقة.





ويلتقي يوم السبت فياريال مع غرناطة ويخرج اتلتيكو مدريد لمواجهة ديبورتيفو الافيس ويلتقي إيبار مع ديبورتيفو لاكورونا وليجانيس مع سيلتا فيجو.





أما يوم الأحد فيلتقي اتلتيك بيلباو مع سبورتينج خيخون.