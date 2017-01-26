كاسانو ينهي عقده مع سامبدوريا بالتراضي

ميلانو - رويترز | Thursday, 26 January 2017 - 17:39 pm

وافق المهاجم المخضرم أنطونيو كاسانو على إنهاء التعاقد بينه وبين ناديه سامبدوريا المنافس في الدوري الإيطالي لكرة القدم ، بينما لا يشارك في أي مباراة مع الفريق.





وكانت هذه ثاني فترة لكاسانو (34 عام) مع سامبدوريا، لكنه لم يلعب مطلقاً مع الفريق خلال الموسم الحالي تحت قيادة المدرب ماركو جيامباولو بعد أن أحرز هدفين في 24 مباراة في الموسم الماضي.





وقال سامبدوريا في بيان بهذا الخصوص "يعلن نادي سامبدوريا وأنطونيو كاسانو إنهاء العقد الحالي بينهما بتراضي الطرفين".





وأوضح سامبدوريا أن كاسانو سيستمر في التدرب مع فريق الشبان حتى يتعاقد مع فريق أخر.





وقالت وسائل إعلام إيطالية إن كاسانو ربما يقدم على الاعتزال إن لم يصله عرض من أحد أندية الدوري الإيطالي الأول.





وسبق لكاسانو المولود في مدينة باري بجنوب إيطاليا اللعب لفرق عديدة منها روما وريال مدريد وميلانو وبارما.