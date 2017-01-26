الفرج يعود.. ودياز يغلق تدريبات الهلال

الرياض - الرياضية | Thursday, 26 January 2017 - 17:41 pm

أجرى الفريق الأول بنادي الهلال عصر اليوم الخميس مرانه الرئيس، استعداداً لمواجهة الاتفاق، وتركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية، عمد من خلالها الجهاز الفني رامون دياز على تطبيق عدداً من التدريبات اللياقية باستخدام الكرة.



وفرض مناورة على كامل مساحة الملعب، شرح من خلالها عدداً من الجمل الفنية، وشارك اللاعب سلمان الفرج بالتدريبات الجماعية.

وفرض الجهاز الفني مناورة أخرى على جزء من مساحة الملعب.



إلى ذلك تقرر أن يواصل الفريق تدريباته المغلقة عصر غداً تحضيراً للقاء الاتفاق يوم السبت المقبل.