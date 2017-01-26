السد القطري يمدد عقد تشافي حتى 2018

الدوحة - أ ف ب | Thursday, 26 January 2017 - 18:32 pm

توصل لاعب الوسط الإسباني الدولي السابق تشافي (37 عام) إلى اتفاق مع ناديه السد القطري للبقاء سنة إضافية حتى 2018، بحسب ما ذكر النادي القطري اليوم الخميس.





وأورد النادي على موقعه الإلكتروني "تجديد عقد لاعبه الإسباني وقائده تشافي هيرنانديز لموسم إضافي على أن ينتهي في الموسم القادم 2017-2018".





وانضم تشافي إلى السد في يونيو 2015 لمدة موسمين، "وسيكمل الموسم الثالث له مع النادي" بموجب التجديد.





ولتشافي سجل إنجازات خارق مع فريقه السابق برشلونة (1998-2015)، إذ أحرز لقب الدوري الإسباني 8 مرات ودوري أبطال أوروبا أربع مرات وكأس العالم للأندية مرتين.





كما أحرز اللاعب الذي خاض مع منتخب بلاده 133 مباراة سجل خلالها 13 هدفاً، كأس العالم 2010 وكأس أوروبا 2008 و2012.





وأتى إعلان الصفقة بعد يوم من عيد ميلاد تشافي الـ37.





ولم ينجح تشافي في ترك بصمته مع السد حتى الآن في الدوري المحلي، إذ حل ثالثاً في موسم 2016 بفارق كبير عن الريان البطل، وهو ينافس على اللقب الحالي، حيث يحتل المركز الثاني بفارق 3 نقاط عن لخويا المتصدر قبل 9 مراحل على نهاية الدوري.

وأشارت تقارير صحافية بعد قدوم تشافي إلى السد، أن القيمة السنوية لعقده تبلغ 10 ملايين يورو.