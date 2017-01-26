في ديربي القصيم.. الرائد يستولي على نقاط ومركز التعاون

بريدة - الرياضية | Thursday, 26 January 2017 - 20:18 pm

حقق الفريق الأول بنادي الرائد فوزاً ثميناً، في ديربي القصيم أمام غريمه التقليدي فريق التعاون، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بالقصيم، ضمن مواجهات الجولة الـ16 من مسابقة دوري جميل السعودي للمحترفين.



وتقدم فريق الرائد بثلاثة أهداف، سجل الهدف الأول اللاعب إسماعيل بانقورا عند الدقيقة 4، قبل أن يعزز النتيجة اللاعب عبدالكريم القحطاني عند الدقيقة 9، لينتهي الشوط الأول بتقدم الرائد بهدفين دون مقابل.



ومع بداية الشوط الثاني احتسب حكم المباراة ركلة جزاء للرائد، تقدم لها اللاعب إسماعيل بانقورا، ليعلن الهدف الثالث للرائد عند الدقيقة 48، وبعد هدف الرائد الثالث بدقائق كان الرد سريعاً من لاعب التعاون أحمد الزين ليسجل هدف تقليص النتيجة عند الدقيقة 52، كما استطاع اللاعب نفسه تسجيل الهدف الثاني للفريق التعاوني عند الدقيقة 56، ليعلن الحكم نهاية المباراة بفوز الرائد على نظيرة التعاون بنتيجة 3/2.



وبهذا الفوز ارتفع رصيد فريق الرائد إلى النقطة 19 بالمركز الـ7، فيما تقلص رصيد التعاون عند النقطة 18 بالمركز الـ8.