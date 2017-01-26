مدرب الرائد: تفاجأت بخروج بانقورا

بريدة - الرياضية | Thursday, 26 January 2017 - 21:16 pm

اعتذر مدرب نادي التعاون الروماني جالكا لجماهير نادي التعاون، بعد خسارة فريقه أمام الرائد مساء اليوم الخميس، وتطرق جالكا في المؤتمر الصحفي الذي عقب المباراة عن الأداء المتواضع الذي ظهر به فريقه خلال الشوط الأول، وضياع العديد من الفرص في الشوط الثاني وأنها سبب في الهزيمة، كما أن أهداف الرائد المبكرة صعبة العودة للمباراة، كما أوضح أنه يتحمل جزء من الخسارة بسبب قراءته الفنية الخاطئة قبل المباراة، ووعد جالكا جماهير ناديه بتعويضهم في مباراتهم القادمة أمام الشباب الأسبوع المقبل.



من جانب آخر، بارك ناصيف البياوي مدرب فريق نادي الرائد لجماهير فريقه بعد التفوق على التعاون مساء اليوم، وأشار البياوي في المؤتمر الصحفي أن الفوز كان بعد توفيق الله بسبب جهود إدارة النادي بقيادة عبدالعزيز التويجري، وحماس اللاعبين قبل وأثناء المباراة، كما أكد أن عنصر المفاجأة الذي رسمه للمباراة كان له دوراً كبيراً في تسجيل فريقه هدفين مبكرين خلال مجريات الشوط الأول من المباراة، وعن انفعاله بعد تغيير المهاجم إسماعيل بانغورا أوضح بأنه لم يطلب تغييره وتفاجأ بخروجه، وأن اللاعب كان مفيداً في خط المقدمة، ووعد البياوي أنصار فريقه بمزيد من الانتصارات، مطالبهم بالحضور ودعم الفريق في القادم من المباريات.