الإصابة تهدد مشاركة عبد الشافي مع الفراعنة أمام المغرب

القاهرة - (د ب أ) | Thursday, 26 January 2017 - 22:59 pm

يخضع محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للمنتخب المصري لكرة القدم، لاختبار طبي ثان في مران الفريق غدٍ الجمعة، لتحديد مدى إمكانية مشاركته أمام المغرب يوم الأحد القادم، في دور الثمانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة حاليا بالجابون.



وكان عبد الشافي قد فشل في اجتياز الاختبار الطبي في مران اليوم الخميس بعد الإصابة، التي تعرض لها في مباراة الفريق مع أوغندا بالتواء في الكاحل، والتي كانت السبب في غيابه عن مباراة غانا الأخيرة، والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف أمس الأربعاء.



وبات عبد الشافي مهدداً وبقوة بالغياب عن مباراة المغرب، حيث يحسم الاختبار الطبي غداً مصير اللاعب في ظل شكواه من استمرار الإصابة، وفشل استخدام المسكنات لتجهيزه.



من ناحية أخرى، حصل محمود حسن (تريزيجيه) لاعب الفراعنة على حقنة مسكنه في بداية مران اليوم، لأنه أشتكى من آلام في الكتف بعد مشاركته في مباراة غانا.



من جانبه، حرص الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر على تصحيح أخطاء لاعبي الفريق خلال مران اليوم، استعداداً لمواجهة المغرب.



واشتكى كوبر خلال حديثه مع اللاعبين، من إهدار الفرص السهلة في مباراة غانا، والتي أضاعت فوزاً كبيراً ومهما للفريق على نظيره الغاني.



وعاتب المدير الفني للفراعنة اللاعبين على التراجع للدفاع بخلاف تعليماته، التي شددت على ضرورة الهجوم في الشوط الثاني، مطالبا بعدم تكرار ذلك عند مواجهة منتخب المغرب.