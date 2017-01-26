خالد شراحيلي: لدي الكثير.. انتظروني

الرياض - الرياضية | Thursday, 26 January 2017 - 23:08 pm

كشف خالد شراحيلي، حارس فريق الرائد، أنه لايزال يملك الكثير لتقديمه، بعد ظهوره مساء اليوم الخميس في مباراة "الديربي" أمام التعاون، والتي كسبها الرائد 3ـ2، ضمن الجولة 16 لدوري المحترفين.



وقال شراحيلي: "مازال لدي الكثير، والمستقبل لا يزال أمامي، ولدي الكثير لأقدمه، وأعد الجميع بأن يكون ظهوري في الفترة المقبلة مختلفاً تماماً، وعنوانه الانضباطية والالتزام".



وأكد شراحيلي أنه تعلم من الفترة الماضية، التي واجه خلالها العديد من المشاكل مع نادي الهلال بقوله: "لا يوجد إنسان معصوم من الخطأ، وأنا تعلمت مما فات، وسأفتح صفحة جديدة.