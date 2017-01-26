أوباميونج يعود إلى دورتموند

ألمانيا - DPA | Thursday, 26 January 2017 - 23:31 pm

عاد النجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، إلى تدريبات فريقه بوروسيا دورتموند الألماني اليوم الخميس، عقب خروج منتخب بلاده المبكر من مرحلة المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة حاليا بالجابون.



وربما يشارك أوباميانج، الذي يتربع على صدارة هدافي الدوري الألماني "بوندسليجا"، في مباراة الفريق أمام مضيفه ماينز يوم الأحد القادم في المرحلة الـ18 للمسابقة.



وأحرز أوباميانج 16 هدفاً في 15 مباراة خاضها مع دورتموند، الذي يحتل المركز الرابع في ترتيب المسابقة.



كما عاد مارسيل شميلزر قائد دورتموند إلى تدريبات الفريق مجدداً، عقب تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في ربلة الساق، والتي تسببت في استبداله خلال فوز دورتموند 2/1 على مضيفه فيردر بريمن في المسابقة المحلية يوم السبت الماضي.