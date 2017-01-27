الإثنين..حسم قضية إلتون

الدمام ـ حماد الدوسري | Friday, 27 January 2017 - 00:00 am

أجل مركز التحكيم الرياضي الفصل في قضية تعاقد نادي القادسية مع البرازيلي إلتون جوزيه ليوم الإثنين المقبل، وذكر محمد العتيبي المتحدث الرسمي لنادي القادسية، أنهم تلقوا معلومات مؤكدة تفيد بأن الحسم سيكون يوم الإثنين بدلاً من أمس، ورفض عبدالله بادغيش نائب رئيس النادي التعليق على تأخير المركز الفصل في القضية.

وكانت لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم أصدرت قبل أيام قرارًا برفض قيد البرازيلي إلتون في صفوف فريق القادسية، متمسكة بقرارها الصادر في نوفمبر الماضي، القاضي بعدم السماح للاعب باللعب في الدوري السعودي بدون موافقة الفتح.

وقد أثار هذا القرار غضب القدساويين الذين أصدروا بيانًا اتهموا فيه لجنة الاحتراف باتخاذ القرارات بناءً على الأهواء الشخصية، وبعيدًا عن قانون كرة القدم، متعهدين بتصعيد موقفهم، وعدم قبول القرار، في وقت أبدت فيه إدارة الفتح رضاها عن الخطوة التي اتخذتها لجنة الاحتراف.

من جهة أخرى، أكدت مصادر في نادي القادسية، أن إدارته وضعت خطة بديلة في حالة عدم قيد اللاعب إلتون جوزيه قبل نهاية فترة الانتقالات، تقوم على إدراج البرازيلي جون كيلي المسجل في النادي كلاعب استثمار في القائمة، وتحويل إلتون كلاعب استثمار بدلاً منه، خاصة أن كيلي يخوض تدريباته حاليًا تحت إشراف البرازيلي هيلو أنجوس مدرب الفريق، وكان من ضمن اللاعبين الذين عسكروا مع الفريق في مدينة العين الإماراتية.