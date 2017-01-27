متعب: مبادرة فيصل غير مستغربة

الرياض ـ حواس العايد | Friday, 27 January 2017 - 00:00 am

قدم الأمير متعب بن عبداللـه بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية، شكره وتقديره للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، على دعمه كرنفال كؤوس الملوك الثاني الذي نظمه نادي الفروسية الأسبوع الماضي، والذي تمثل في مبادرته بتقديم 4 سيارات، اثنتان منها للجمهور، وسيارة لأفضل مدرب، وأخرى لأفضل خيال في الكرنفال، مؤكداً أن مبادرة الأمير فيصل بن خالد غير مستغربه وتمثل تشجيعاً كبيرا وتحفيزاً للجمهور والمدربين والخيالة ودعماً منه لكرنفال الوفاء هذه المناسبة العزيزة على الجميع.