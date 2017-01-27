الطرف يفتح باب الترشح لإدارة جديدة

الأحساء ـ عادل الدحيلان | Friday, 27 January 2017 - 00:00 am

أعلن نادي الطرف بالأحساء فتح باب الترشيحات لانتخاب مجلس إدارة جديد لفترة أربع سنوات من يوم الأربعاء 4/5/1438هـ إلى يوم الأربعاء 18/5/1438هـ، وذلك بنظام القائمة.

وأعلن النادي شروط الترشح لرئاسة وعضوية المجلس، وأهمها أن يكون المرشح سعودي الجنسية، وأن يكون من أعضاء الجمعية العمومية العاملين، وأن يكون حاصلاً على مؤهل تعليمي لا يقل عن شهادة الثانوية أو ما يعادلها بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة، ودرجة البكالوريوس بالنسبة لرئيس مجلس الإدارة، ويستثنى من ذلك من لديه خبرة لا تقل عن خمسة عشر عاماً في الأندية، شريطة ألا يقل مستواه التعليمي عن الثانوية العامة، ويجب إلا يزيد عمر عضو مجلس الإدارة على 70 سنة، وألا يقل عن 25 سنة، وأن يقوم بسداد رسوم العضوية بالنادي بالطرق النظامية حتى تاريخ موعد الجمعية العمومية.

وتضمنت الشروط أن يكون المرشح مقيماً بصفة دائمة في المدينة أو المحافظة التي يوجد بها مقر النادي، على ألا تتجاوز مسافة إقامته عن النادي 50 كيلو مترًا، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن رد إليه اعتباره، وألا يكون قد سبق شطبه أو منعه من مزاولة النشاط أو دخول المنشآت الرياضية، أو الترشح لرئاسة أو عضوية مجلس الإدارة، أو إسقاط عضويته خلال السنوات الأربع السابقة على التقدم بطلب الترشح.