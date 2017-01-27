اليوم.. ختام مهرجان سلطان العالمي

الرياض ـ حواس العايد | Friday, 27 January 2017 - 00:00 am

تختتم مساء اليوم الجمعة، منافسات مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي، في نسخته الرابعة، والذي امتد لثلاثة أيام بمشاركة 260 جوادا، يمثلون 15 دولة، وشهدت منافساته، تواجد نخبة من جياد العالم التي تنافست على أعلى تصنيف لبطولات جمال الخيل العربية الأصيلة، قمة عروض الجمال "تايتل شو".

من جانبه، أكد الأمير فهد بن خالد بن سلطان، المشرف العام على المهرجان، أن فكرة المهرجان بدأت من الأمير خالد بن سلطان بمهرجان "الخالدية"، بعد وفاة الأمير سلطان بن عبدالعزبزـ رحمه الله ـ، وهذا أقل تقدير أن يسمى المهرجان باسمه، وهو أول من دعمها منذ تأسيسها بالخيل العربية الأصيلة من إسطبلات البويبية.

وعن جديد المهرجان في هذه النسخة قال الأمير فهد: "وصلنا ولله الحمد إلى أفضل ما يكون في المهرجان، وما نعمل على تجديده هو التوقيت لبدء وانتهاء أشواط البطولة، كذلك فيما يخص شروط المشاركة، فقد اعتدنا في السنوات الماضية أن يشارك الفائزون في البطولات المحلية من الأول إلى الثالث، ولكن هذا العام وبالتعاون مع الملاك أضفنا الفائزين بالرابع والخامس، وجاء الإقبال كبيرا جدا".