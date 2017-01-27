رئيس الهيئة: لا تشابه بين قضية المجزل وانتقال العويس

الرياض ـ عبدالرحمن مشبب | Friday, 27 January 2017 - 00:00 am

أعلن الأمير عبداللـه بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية أنه سيتم إرسال لائحة الحوكمة واجراءات التعثر المالي للأندية بعد أسبوعـين، على أن تعطى فترة شهر لإبداء ملاحظاتها ومرئياتها عليها قبل الاعتماد النهائي، كما ستتاح للمهـتـمين والجمهور الاطلاع عليها وإبداء المرئيات حيالها، مؤكدًا أن هذه الخطوات تمثل استكمالًا لإجراءات الحد من ديون الأندية التي بدأتها هيئة الرياضة بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم منذ الموسم الماضي.

جاء ذلك عقب اختتام ورشة عمل ديون الأندية والحوكمة ومعالجة التعثر المالي التي أقيمت صباح أمس الخميس بفـندق الريـتز كارلتـون بحضور ممثلين عن الاتحاد السعودي لكرة القدم، ورابطة دوري المحترفين، واللجنة الأولمبـية، والمكـتب الموحد للمحاسبة (المكلف بإعداد ومتابعة التقارير المالية السنويـة للأندية)، إضافةً إلى ممثلين عن وكالة الرياضة وشؤون الأندية.

وأوضح الأمير عـبـداللـه بن مساعد أنه يدرك تمامًا أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات لمواجهة التعثر المالي وتزايد مديونيات الأندية سيسهم في حل الكثير من القضايا ويعين الأندية على تجاوز قضاياها معتبرًا أن التطبيق لهذه اللوائح سيحقق الهدف المأمول بإذن الله.

وفي رده على سؤال حول اجتماع لجنة تخصيص الأندية الرياضية مؤخرًا قال الأمير عبد الله بن مساعد: "هذه الاجتماعات تعقد بشكل دوري، وفي خلال 6 إلى 7 أشهر من تاريخ أول اجتماع سنكون جاهزين لطرح ثلاثة أندية للتخصيص".

وعن قضية انتقال اللاعب محمد العويس وما صاحبها من خلافات وشكوى نادي الـشبـاب في ذات الموضوع قال:" لم تصلنا شكوى في هيئة الرياضة من نادي الشباب، ولا في الاتحاد السعودي لكرة القدم بحسب ما قاله لي عادل عزت رئيس الاتحاد في جواب على سـؤالي له، وأعتقد أن هيئة الرياضة ليست لها علاقة بهذا الموضوع وهو من اختصاص الاتحاد السعـودي لكرة القدم وفي حال إصدار أي قرارات لم ترض أي طرف فمن حقه الذهاب لمركز التحكيم الرياضي، وهذا ما كنّا نطمح له منذ فترة وهو إيجاد جهة متخصصة لحسم مثل هذه الخلافات".

وأوضح أنه لا يوجد أي تشابه بين قضية نادي المجزل وموضوع ناديي الشباب والأهلي، مبينًا أن قضية نادي المجزل تتعلق بموضوع استدعى إشراف هيئة الرياضة عليه ومتابعته وكان ذلك كله باطلاع ومعرفة من الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وذكرت لـ "الرياضية" مصادر من ناديي الشباب والأهلي أن رجاءاللـه السلمي المشرف العام على الإعلام والنشر بالهيـئة العامة للرياضة طلب وبتكـليـف من الأمير عبـداللـه بن مساعد من رئيـسي النـاديين ومديري المركزين الإعلاميين للناديين مراعاة لغة الخطاب والابتعاد عن الإثارة والعمل على لغة متزنة بعيدة عن الشحن والتـوتر قبل مـباراة الفريقين المقبلة في دوري جميل.