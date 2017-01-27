54 عرضاً في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

الرياض ـ الرياضية | Friday, 27 January 2017 - 00:00 am

حددت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 6 فئـات من الإبل للمشاركة في مسابقة المـزايين لـهذا العـام ، بعد أن أضافت لون الشقح إلى المغاتير في المسابقة .

ويـشارك كل لون من هـذه الألوان بعـرضين " جَـمْل، وفردي " فللمجاهيم عرضان، (جَمل، وفردي) وللمغاتير خمسة ألوان "شعل، ووضح، وشقح، وحمر، وصفر" لكل لون منها عرضان أيضاً، "جَمْل، وفردي " وللجَمـْل في كل ذلك ثلاثة أنواع من العرض (100، و50، و تــلاد 30)، وكذلك لكل فردي خمسة أنواع من العروض مرجع التقسيم فيـها إلى أعمار الإبل ( حقـة، ولقية، وجذعة، وثني وما فوق، وفحل "جـذع" ) فبذلك تبلغ أنواع العروض إلى ثمانية وأربعين نوعاً، واختَص الفحل بست مسابقات في مسابقـة فئات العرض الفردي كما هو معهود.

وبلغ أعداد المـسجـلـين 1463 مسجـلاً من منـاطق السعوديـة كـافة، بالإضافـة إلى ملّاك الإبل من دول الخليج التي توجد إبلهم داخل حدود السعودية.