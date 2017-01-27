4 لاعبين من النخيل لمنتخبي القدم والقوى

أبها ـ حسن ذيبان | Friday, 27 January 2017 - 00:00 am

اختـار الجهـاز الفني السعودي لألعاب الـقـوى اللاعـبين "محـمد علي الـبـيـشي، وأحـمد صـالح محـدا، ومحـمد دحيم المعاوي" من نادي النخـيل في بـيــشـــة للانضـمام ضـمن لاعبي المنـتـخب الــسعـــــودي لألعـاب الـقوى في المـعـسكــر الإعـدادي الـداخــلــي لمنتخبات ألعاب القوى "المسافـات القـصـيرة ، والحواجـز ، والوثـب" ‏بمدينة جـدة لمدة شهرين بداية من أول جـمادى الأولى المقـبل حتى أول رجب، وذلك استعدادا للـمـشاركات الخارجية المقبلة.

‏وأوضح قباس الفـهـد المتحدث الرسمي لنادي النـخـيل أن اللاعـبـين الذين تم اختيارهم قدموا مستويـات جـيدة على مستوى منطقة عسيـر خلال المشاركات الماضية بمتابعة من المهـندس عـبد الـلـه آل عـبـيـان رئـيس الـنادي وعلي الماضي مشرف ألعاب القوى ، وبمتـابعة من عبداللـه المطيران إداري اللعـبة وعلي المعاوي المدرب الوطني مشيرا إلى أنه تم ابلاغ اللاعبين بالحضـور في المعسكر.

وقال: الجهاز الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم لدرجة الـشبـاب ضــم اللاعـب يـوسف البيشي من نادي النخيـل لدرجة الشباب لقـائمة الـ 31 لاعبـا المشاركـين في المعــسكـر الإعـــــــدادي للأخضـر الشاب في المـنـطـقــة الشرقية الشهـر المقبل، مشيرا إلى أن البـيـشي قـدم مستويات متميزة خلال مبـاريات فـريـقـه في دوري عـسيـر لـدرجة الـشبـاب تحت إشراف صالح بن ناصـر مدرب الفريق ومتـابعة محمد الـشهـرانـي أمين عام النادي وعبـداللـه بن هادي مشرف الفريق.