الفرسان يكرم أبطال عسير

أبها ـ حسن ذيبان | Friday, 27 January 2017 - 00:00 am

أقامت إدارة نادي الفرسان بسراة عبيدة برئاسة محمد العابسي حفل تكريم للجهازين الفني والإداري ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بمناسبة حصولهم على بطولة أندية منطقة عسير للموسم 1437ـ 1438 هـ.

وأقيم الاحتـفال على مسرح النـادي بمحافظة سراة عبيدة بحضور معتق آل جرمان مدير مكتب الهيئة العامة للريـاضة بمنطـقة عسير وسلطـان حسن شايـع مساعد مدير المكتب ,وفهد آل حنتـوم مدير شؤون الأندية بالمكتب .

وقدم العابسي الشكـر لمـدير المكـتب ومساعده ومدير شؤون الأندية بالمكتب على حضورهم ومشاركتهم أفراحهم مؤكدا أن ما تحقق من إنجاز جاء نتاج عمل متواصل وجهد بذل من الجميع.

كما قدم العابسي شكـره للأجهزة الإدارية والفنـية واللاعـبين على ما بذلوه من جهود موضحا أن الفترة المقبلة تتطلب من الجميع مواصلة ومضاعفة الجهد حتى يتحقق الأمل الكبير بالصعود لمصاف أندية الدرجة الثانية.