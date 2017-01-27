التيار الكهربائي ينقطع في استاد "ماراكانا" لعدم سداد الفواتير

ريو دي جانيرو ـــ د ب أ | Friday, 27 January 2017 - 13:38 pm

ذكر تقرير إخباري في البرازيل مساء الخميس أن الظلام خيم على استاد "ماراكانا" بمدينة ريو دي جانيرو إثر قطع التيار الكهربائي عنه بسبب خلافات حول عدم سداد الفواتير المستحقة.

وأوضحت البوابة الالكترونية لصحيفة "أو جلوبو" البرازيلية أن استاد ماراكانا الذي احتضن حفلي افتتاح وختام دورة الألعاب الأولمبية الماضية "ريو دي جانيرو 2016"، مغلق منذ أسابيع بسبب عدم سداد فواتير مستحقة أعلنت شركة المرافق المحلية أن إجمالي قيمتها يصل إلى 8ر2 مليون ريال برازيلي (882 ألف دولار).

ويشهد الاستاد حالة من الخراب بعد أشهر قليلة من الأولمبياد ، وذلك في ظل الصراعات بين الشركة التي تدير الاستاد ومنظمي أولمبياد ريو 2016 ، الذي أقيم في أغسطس الماضي.

ومن المفترض أن تعود مباريات كرة القدم إلى ملعب استاد ماراكانا في وقت قريب ، ولكن الجدل لا يزال دائرا بسبب تدهور حالة الاستاد من عدة نواحي ، منها جفاف العشب وتحطم النوافذ وكذلك ألاف المقاعد.

وكانت إصلاحات كبيرة قد أجريت بالاستاد لاستضافة حفلي افتتاح وختام الأولمبياد ، لكن الشركة التي تدير الاستاد أعلنت أن حالته لم تعد كما كانت قبل افتتاح الدورة.

من ناحية أخرى ، تعثرت اللجنة المنظمة للأولمبياد في دفع الفواتير المستحقة وتجد صعوبة في الحصول على الدعم المالي من سلطات ريو دي جانيرو كما أنها تعاني أزمة مالية بالفعل.