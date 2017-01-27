بطل أولمبي ألماني يكرر مطالبته بتقنين المنشطات في الرياضة

برلين ــ د ب أ | Friday, 27 January 2017 - 13:44 pm

كرر بطل ألعاب القوى الأولمبي الألماني نيلز شومان مطالبته بتقنين تناول الواد المنشطة في الرياضة بعدما فشلت محاولات مكافحة احتيال الرياضيين لتناولها.

وقال العداء المعتزل، الذي توج بذهبية سباق 800 متر في أولمبياد سيدني 2000 ، في تصريحات لشبكة "آر.إن.دي" الإعلامية اليوم الجمعة إنه في ظل تقبل تعاطي المواد المنشطة في جوانب أخرى من الحياة، فقد فرضت المعايير الأخلاقية المختلفة فقط على الرياضيين، وهو ما وصفه بأنه "وهم".

وأضاف "أود أن ألقي نظام مكافحة المنشطات بأكمله في سلة القمامة. فهي تشكل فقط أعباء مالية ولم تكن قادرة على الإطلاق على إنجاز المهمة المرجوة."

وقال شومان 38/ عاما/ إن الرياضة تواجه أزمة ولا تستطيع التغلب عليها وإن فقط "تحرير كل المواد المنشطة" هو الحل الوحيد لهذه الأزمة.

وأشار شومان ، الذي نادى أول مرة بالسماح باستخدام المواد المنشطة في كتاب نشر العام الماضي، إلى أنه ربما كان ليتعاطى المنشطات خلال مسيرته إذا أتيحت أمامه الفرصة.