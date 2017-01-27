جالكا يريح لاعبي التعاون بعد خسارة "الرائد"

الرياض - الرياضية | Friday, 27 January 2017 - 14:06 pm

منح الروماني جالكا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لاعبي فريقه راحة لمدة يوم واحد بعد الخسار التي تعرضوا لها أمس أمام نظيرهم الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدفين.





زمشر الحساب الرسمي لنادي التعاون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن الفريق سيستأنف تدريباته مساء السبت بملعب النادي.





وسيواجه التعاون الذي تراجع للمركز الثامن نظيره الشباب في الجولة الـ 17 القادمة من دوري جميل السعودي للمحترفين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة .