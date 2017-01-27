زوران يفاجئ لاعبي النصر براحة "يومين"

الرياض ــ الرياضية | Friday, 27 January 2017 - 14:37 pm

منح الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لاعبي فريقه إجازةيومي الجمعة والسبت عقب الخسارة التي تلقاها الفريق أمس أمام القادسية في الجولة السادسة عشرة من منافسات دوري جميل للمحترفين بثلاثة أهداف مقابل هدفين .

وذكر الحساب الرسمي للنصر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن الفريق سيستأنف تدريباته مساء الأحد بملعب النادي استعداداً لمواجهة الخليج في الجولة السابعة عشرة من دوري جميل.