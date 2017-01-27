كسب فريق القادسية نظيره النصر بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالخبر، ضمن مواجهات الجولة الـ16 من دوري جميل للمحترفين.وسجل النصر أولاً عند الدقيقة 13 عن طريق م