الاحتراف : بإمكان الفتح تسجيل لاعبين جدد
الرياض - الرياضية | Friday, 27 January 2017 - 15:17 pm
أعلنت لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الجمعة أن نادي الفتح قدم الحوالات البنكية ولا يوجد عليه قرارات من الغرفة وبذلك يستطيع تسجيل لاعبين جدد ، ليلتحق الفتح بأندية الأهلي والاتفاق والقادسية والفيصلي والتعاون والرائد والهلال والباطن والخليج والتي سبق إعلان استيفائها شروط التسجيل في فترة الانتقالات الحالية .
وكانت إدارة الفتح قد وقعت عقد إحترافياً بنظام الإعارة مع لاعب التعاون السابق البرازيلي ساندرو مانويل حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي .