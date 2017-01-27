كأس اسبانيا: نهائي مبكر بين برشلونة واتلتيكو مدريد

مدريد -(أ ف ب) | Friday, 27 January 2017 - 15:55 pm

أسفرت قرعة نصف نهائي كأس اسبانيا لكرة القدم الجمعة عن مواجهة نارية بين برشلونة حامل اللقب واتلتيكو مدريد، فيما يلتقي سلتا فيغو مع الافيس في المواجهة الثانية.



وستقام مباراة الذهاب في فبراير على ملعب "فيسنتي كالديرون" في مدريد والاياب في 8 منه عل ملعب "كامب نو".



وفي نصف النهائي الاخر، يستقبل سلتا فيغو ضيفه الافيس ذهابا، ثم ينتقل الى اقليم الباسك في مباراة الاياب.



وكان سلتا فيغو حقق المفاجأة باخراجه ريال مدريد في الدور السابق.